Бишкек, , 17:15 — REGNUM Доходы социального фонда Киргизии на 2020 год запланированы в сумме 57 млрд 796 млн сомов (52 млрд 975 млн рублей), а расходы — 57 млрд 8 млн сомов (52 млрд 253 млн рублей). Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Также, согласно прогнозам аналитиков, доходная часть бюджета соцфонда в 2021 году должна будет превысить 60 млрд 271 млн сомов (55 млрд 244 млн рублей), а расходная — составить свыше 60 млрд 676 млн сомов (55 млрд 615 млн рублей).

В 2022 году эти доходы прогнозируются на уровне 65 млрд 98 млн сомов (59 млрд 668 млн рублей), а затраты — 64 млрд 324 млн сомов (58 млрд 958 млн рублей).