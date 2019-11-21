Москва, , 16:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим показателем рост товарооборота между Россией и Швейцарией. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Швейцарии Ули Маурером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Растёт товарооборот, в прошлом году он значительно вырос, по-моему, где-то в районе 20%, и это хороший показатель. Мы поддерживаем отношения по линии правительств, по линии парламентов», — сказал Путин.

По его словам, Россия и Швейцария отмечают 205 лет со дня установления дипломатических отношений.

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