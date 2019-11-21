Рига, , 16:29 — REGNUM Служба Государственных доходов (СГД) Латвии отчиталась о выполнении плана по сбору налогов, пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, за первые 10 месяцев в бюджет страны поступило 8,141 млрд евро, что на 43,57 млн евро, или 0,5% больше, чем планировалось.

Отмечается, что выплаты в социальный бюджет Латвии составили 2,889 млрд евро и выросли на 3,2%, сборы подоходного налога выросли на 10,1%, до 1,535 млрд евро. На 91% упали сборы подоходного налога с предприятий, собрано 26,23 млн евро против 265,75 млн в 2018 году.

В этом году налоговые поступления в бюджет Латвии ожидаются на общую сумму в 9,810 млрд евро.