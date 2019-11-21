Ташкент, , 16:24 — REGNUM В Узбекистане за январь-ноябрь объем освоенных инвестиций за счет бюджетов бюджетной системы составил 13,7 триллиона сумов или 87,6% к прогнозу года, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

Кроме того, по его словам, за счет средств национального Фонда реконструкции и развития освоено 780,7 миллиона долларов, или 87,6% к прогнозу года.

«Что касается иностранных инвестиций и кредитов под государственную гарантию страны, то их за этот период освоено в размере 9,7 миллиарда долларов», отметил собеседник агентства.

По его словам, данные средства были направлены на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и канализации, дорожно-транспортной инфраструктуры, системы образования и здравоохранения и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане в январе-мае в рамках региональных проектов освоено 1,6 миллиарда долларов, в рамках отраслевых проектов — почти 1 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций.