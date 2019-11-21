Рига, , 16:12 — REGNUM Государственное предприятие Latvijas valsts meži (LVM) за 9 месяцев 2019 года инвестировало в инфраструктуру лесного хозяйства 37,4 млн евро. Об этом сообщает портал Dienas Business.

По данным журналистов, финансовые средства ушли на обустройство и прокладку лесных дорог, строительство мостов и мелиорацию. Эти инвестиции позволили компании содержать лесные дороги, даже этой дождливой осенью, в состоянии пригодном к эксплуатации и обеспечить загрузку сырьём деревообработчиков в Латвии и заграницей.

Отмечается, что главной задачей предприятия Latvijas valsts meži является деятельность по эффективному использованию в хозяйственных целях, а также бережному содержанию этого природного ресурса, восстановлению леса и выращивание древесины.