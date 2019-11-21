Киев, , 16:08 — REGNUM Несколько миллионов жителей Украины работают без оформления трудовых отношений с работодателями, заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, сообщило 21 ноября информационное агентство УНИАН.

«По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений», — рассказал он.

Чиновник отметил, что теневая занятость наносит вред государству, и что во многих странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

«Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что в 2019 году ожидается поступление $12 млрд, которые перешлют на Украину трудовые мигранты.

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