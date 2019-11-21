Киев, 21 ноября 2019, 16:08 — REGNUM Несколько миллионов жителей Украины работают без оформления трудовых отношений с работодателями, заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, сообщило 21 ноября информационное агентство УНИАН.
Чиновник отметил, что теневая занятость наносит вред государству, и что во многих странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что в 2019 году ожидается поступление $12 млрд, которые перешлют на Украину трудовые мигранты.
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