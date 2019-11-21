Сеул, , 16:39 — REGNUM Совокупный долг домохозяйств в Южной Корее достиг рекордного уровня в 1,33 трлн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Банка Кореи.

Впрочем, несмотря на значительный размер долговой нагрузки, темпы роста кредитования оказались самыми низкими за 15 лет благодаря усилиям правительства по стабилизации экономики. За год южнокорейцы накопили на 3,9% долгов, или 50 млрд долларов, а за последние три месяца объём задолженности увеличился на 1%. Данный показатель включает в себя долги по кредитам, ипотеке и кредитным картам.

Центробанк озабочен высокой долговой нагрузкой граждан: ее отношение к реальным располагаемым доходам составляет 186%, в то время как для развитых стран-членов ОЭСР этот показатель равняется 130%. В случае финансовой или экономической нестабильности, следует ожидать массовых отказов заёмщиков платить по своим обязательствам, что приведёт к глубокому долговому кризису, предупреждают в Банке Кореи.