Москва, , 15:41 — REGNUM Слова американского сенатора о приостановке запуска «Северного потока — 2» напоминают «предсмертные конвульсии», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова, комментируя заявление Теда Круза о мерах по задержанию запуска «Северного потока — 2».

«Даже в худшем из сценариев, по которому иностранные трубоукладчики вдруг откажутся строить завершающий датский участок газопровода, Газпром сможет сделать это самостоятельно, так как у него ещё с 2016 года есть собственное судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Правда, изначально это судно приобреталось для целей укладки труб в Охотском море, но его в случае необходимости всегда можно будет использовать для достройки завершающего морского участка газопровода.

Министр энергетики РФ Александр Новак недавно не исключил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться даже в конце 2019 года. Оператор проекта Nord Stream 2 оценивает сроки начала поставок газа по этому газопроводу в самом худшем случае, если случится что-либо непредвиденное, не позднее середины 2020 года.

Так что «Северному потоку — 2» — быть, независимо от того, какое впечатление это произведёт на «ястребов» из Конгресса и их друзей и вассалов в Европе, особенно на Украине.

В данном контексте недавно опубликованная в немецкой газете Die Welt статья о том, что проволочки со стороны Дании в выдаче разрешения на строительство газопровода являются большой дипломатической победой Украины и особенно США, выглядит нелогичной и даже комичной.

Если задержка со строительством — это якобы победа США, то почему конгрессмены от Демократической партии рассматривают всю эту ситуацию как поражение? На самом деле потому, что самое большое поражение США на европейском газовом рынке произошло ещё раньше: у подавляющего большинства стран Евросоюза.

Покупка сжиженного газа из США по завышенным ценам совсем не вызывает у них энтузиазма. Но американские «ястребы» не желают этого признавать и пытаются сопротивляться до последнего, не понимая, что их последний час в Европе уже пробил», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен, так как США введут санкции в отношении компаний, участвующих в его строительстве.

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