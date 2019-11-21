Москва, 21 ноября 2019, 15:28 — REGNUM Вкладывать средства в американские ценные бумаги достаточно безопасно, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Россия увеличила свои вложения в ценные бумаги США до 10 млрд с лишним млрд долларов.
В целом же, по мнению Хазина, международные резервы должны соответствовать масштабам внешней торговли, и поскольку с США у России торговый оборот не очень большой, акцент следует сделать на покупку европейских, китайских и индийских ценных бумаг.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства финансов США, российские вложения в государственные бумаги США были увеличены в сентябре 2019 до 10,075 млрд. долларов.
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