Москва, , 15:28 — REGNUM Вкладывать средства в американские ценные бумаги достаточно безопасно, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Россия увеличила свои вложения в ценные бумаги США до 10 млрд с лишним млрд долларов.

«10 млрд долларов — это не очень много, — сказал Хазин. — Если учесть, что у нас резервы сотни миллиардов, то большими цифрами было бы 50−60 млрд долларов. Вообще я склонен считать, что вкладывать средства в американские ценные бумаги — это достаточно безопасно. Да, теоретически США, конечно, могут их заблокировать, но практически это представляется крайне маловероятным, поскольку такое событие сразу бы обрушило всю эту систему. А с учётом необходимости манёвра снижать долларовые накопления до нуля было бы глупостью».

В целом же, по мнению Хазина, международные резервы должны соответствовать масштабам внешней торговли, и поскольку с США у России торговый оборот не очень большой, акцент следует сделать на покупку европейских, китайских и индийских ценных бумаг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства финансов США, российские вложения в государственные бумаги США были увеличены в сентябре 2019 до 10,075 млрд. долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: США сообщили о росте вложений России в американские государственные бумаги