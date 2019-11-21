Вильнюс, , 14:51 — REGNUM Поправки президента Литвы Гитанаса Науседы об увеличении индексации пенсий в 2020 году до 1,83 процентных пункта, а в 2021 году до 1,91 процентного пункта приведут к среднему увеличению размера пенсий на 3 евро. Об этом сегодня, 21 ноября, в Сейме Литвы заявил председатель правящей фракции партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, по его словам, пенсия в 2020 году всё же в среднем увеличится на 8,2%, или в среднем на 33 евро, однако это повышение произойдёт за счёт разработанных парламентом законопроектов, которые ещё не приняты. Для этого в бюджете 2020 года запланированы дополнительные 400 млн евро.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости улучшать социальное положение пенсионеров и провозгласил, что именно он будет активно участвовать в формировании социальной политики страны, реализуя свой предвыборный лозунг «Литва — государство благополучия».