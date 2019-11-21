Киев, , 14:44 — REGNUM Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для АЭС, на общую сумму $259,13 млн.

Соответствующие данные обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 ноября.

Согласно информации источники, главным продавцов сборок для Украины по прежнему является Россия.

За отчетный период, информирует статистическое ведомство, в России было закуплено 174,46 тонны ядерного топлива на сумму $158,49 млн. Таким образом, в общей структуре закупок доля российского топлива составила 61,2%.

При этом в Швеции (то есть на шведском заводе американской компании Westinghouse) куплено 140,9 тонны топлива стоимостью $100,6 млн долл. Соответственно, доля поставок из Швеции составила 38,8%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине поставили стратегическую цель избавиться от зависимости от России в сфере атомной энергетики. Для этого Киев постепенно расширяет сотрудничество с Westinghouse. Топливо американской компании эксплуатируется на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Южно-Украинской АЭС.

Согласно официальным данным, по итогам 2018 г. доля закупок российского топлива для АЭС Украины составила 71,6%.