Киев, , 14:38 — REGNUM Украина не сможет полностью прекратить торговлю с Россией, несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на поставки российских товаров. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил торговый представитель этой страны Тарас Качка.

«Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу. Торговля все равно будет существовать», — сказал он.

Он выразил мнение, что несмотря на взаимные ограничения на торговлю между двумя странами, торговля также может осуществляться при посредничестве третьих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Качка заявил, что пересмотр соглашения об ассоциации с Европейским союзом — это очень важный этап для нынешней Украины, потому что это первый раз, когда стороны серьезно поговорят на эту тему.

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