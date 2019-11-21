Вильнюс, , 14:37 — REGNUM Литовский государственный фонд социального страхования (SODRA) сегодня, 21 ноября, представил обзор тенденций на рынке труда Литвы в третьем квартале 2019 года, назвав «главным вызовом» увеличивающуюся часть работников старшего и предпенсионного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам заведующей отдела статистики, анализа и прогнозов фонда Кристины Зитиките, каждый пятый трудящийся сегодня в Литве — это лицо, старше 55 лет. Такая группа работников продолжает стремительно расти.

Таким лицам труднее найти работу, а работодатели уже сегодня должны менять свои стратегии и создавать условия труда именно для таких работников, поскольку рынок труда в Литве продолжает стареть. «То, что каждый пятый работающий в стране старше 55 лет, заставляет думать об изменениях условий для старших сотрудников и повышать их квалификацию, улучшать их социальные гарантии, а работодателям адаптироваться к демографическим выводам», — считает специалист фонда.

В Литве неоднократно говорили о риске напряжения на рынке труда в краткосрочной перспективе, который вызван в том числе и продолжающейся эмиграции активного и молодого населения.