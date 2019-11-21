Киев, , 14:29 — REGNUM В случае прекращения транзита российского газа в Европу с января 2020 г. цена на газ может подскочить с нынешнего уровня 6−7 грн до 12−14 грн за кубометр топлива.

Такое мнение 21 ноября выразил украинский экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что до такого уровня могут вырасти рыночные цены на газ, а вслед за ними — цены для населения Украины. Также он напомнил, что согласно одному из последних решений правительства, с января 2020 года на Украине отменяется предельная цена на газ для населения.

«Сразу существенно подорожает тепло, в себестоимости которого 70% цены газа. А предельные цены на тепло также отменены правительством на прошлой неделе», — отметил Скаршевский.

В завершение экономист подчеркнул, что ирония ситуации в том, что такие события происходят в стране, в которой собственного, более дешевого газа, практически достаточно для обеспечения потребностей украинских граждан.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение об отмене предельного тарифа на отопление и горячее водоснабжение не повлияет на стоимость коммунальных услуг. Он отметил, что в течение последних двух месяцев мэры городов сообщали в Киев, что если такие ограничения будут сохранены, они «будут банкротами и будут вынуждены прекратить отопительный сезон». Гончарук обвинил предыдущее правительство Гройсмана в искусственном создании «чудесного инфоповода».

19 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель отметил, что остановка транзита российского газа с 1 января 2020 г. означает «определенное чрезвычайное положение» на энергетическом рынке, что, в свою очередь, повлечет за собой «экстремальный» рост цен на газ.