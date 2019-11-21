Ташкент, , 14:05 — REGNUM Международная строительная компания MJ Developers планирует построить в Узбекистане первый «умный город» Namangan Square, сообщает агентство «УзА».

Представители строительной компании представили в Ташкенте проект будущего «Умного города». Авторы идеи планируют в 2021 году сделать «умный город» домом для 10 тыс. жителей.

Представители MJ Developers заявили, что готовы построить 325 тыс. кв. метров офисных, жилых и торговых площадей на более 10 га паркового пространства. Главной достопримечательностью «умного города» должны стать первые в Ферганской долине небоскребы.

Напомним, в январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило концепцию по внедрению технологии «умный город». Для реализации проекта власти планируют привлечь частных инвесторов.

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