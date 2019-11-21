Киев, , 13:57 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года Украина купила газ на сумму $1,8 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Главным «импортёром» газа на Украину является Швейцария. Компании, зарегистрированные в этой стране, поставили Украине 4 млрд куб. м газа на сумму $769,6 млн. На втором месте находится Германия — 2,8 млрд куб. м газа на сумму $546,7 млн, на третьем Чехия — 478,6 млн куб. м газа на сумму $91,2 млн.

Напомним, в конце 2015 года Украина «отказалась» от российского газа. На практике она закупает всё тот же российский газ, но делает это через европейски посредников, неся дополнительные издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что руководству НАК «Нафтогаз Украины» не нужен договор на транзит российского газа через территорию Украины, поскольку оно лоббирует интересы американских газовых компаний, поставляющих сжиженный газ.

Читайте также: Руководству «Нафтогаза» не нужен транзитный договор с Россией — эксперт