Москва, , 13:44 — REGNUM В летнем сезоне 2020 года отели Кипра решили не повышать цены для российских туристов по нескольким причинам, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

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В АТОР пояснили, что во-первых, сказался уход с рынка британского Thomas Cook, Во-вторых, растёт спрос на туры в Турцию и Египт, а основной поток туристов в эти страны из России.

По данным туроператоров, цены туров на Кипр на летний сезон 2020 года на человека на семь ночей колеблются от 25 тыс. до 55 тыс. рублей. При раннем бронировании скидки в отелях Кипра на лето-2020 составляют 15−30%.

Как сообщало ИА REGNUM, за счёт снижения средней стоимости перелётов крымские курорты опередили по популярности города Кипра, Франции, Абхазии, Таиланда и Туниса.Ранее в сюжете: Российский турпоток на Кипр увеличился на 63%