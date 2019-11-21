Киев, , 13:42 — REGNUM Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала 9,2 млрд кубометров природного газа, заплатив на топливо в общей сложности $1,8 млрд.

Соответствующие данные обнародовала 21 ноября украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, наибольшие объемы газа уже традиционно на Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании (4 млрд кубометров газа на $769,6 млн). Также в тройке лидеров Германия (2,8 млрд кубометров на $546,7 млн) и Чехия (478,6 млн кубометров на $91,2 млн).

Кроме того, в этом году газ на Украину поставляли компании, зарегистрированные в Венгрии, Франции, Польше, Австрии, Великобритании и Люксембурге.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2018 г. Украина импортировала 10,39 млрд кубометров природного газа на общую сумму $3,12 млрд.

20 ноября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия предлагает Украине закупать порядка 15 млрд кубометров газа в год по прямому контракту. По его словам, такие объёмы обсуждались в рамках последних трёхсторонних консультаций.