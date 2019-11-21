Минск, , 13:34 — REGNUM Только в Кишинёве более 90% лифтов требует замены в связи с завершением срока эксплуатации, и Молдавия заинтересована в создании на своей территории совместного предприятия по сборке лифтов и лифтового оборудования могилёвского госпредприятия «Могилевлифтмаш». Об этом 20 ноября во время переговоров с председателем Могилёвского облисполкома Леонидом Зайцем заявил посол Молдавии в Белоруссии Виктор Сорочан.

По его словам, СП «позволит исключить долгие процессы закупок, аукционов, конкурсов», а также создаст рабочие места в Молдавии. Сорочан напомнил, что Молдавия располагает возможностями свободной торговли с Евросоюзом, располагает возможностями продвижения будущей продукции на рынки этих стран.

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Как сообщает пресс-служба могилёвского облисполкома, «Леонид Заяц поддержал предложение гостя». Могилёв планирует обсудить возможность партнёрства в сфере производства коммунальной техники «Могилевтрансмаша». Вскоре ожидается прибытие чиновников и специалистов из Молдавии «для более детальной проработки вопроса».

Могилёвская область экспортирует в Молдавию шины, продукцию химических заводов, лесоматериалы и бумагу, работает над СП по производству тракторов. Срочан сообщил о заинтересованности в импорте сухого молока: «Мы хотели бы перейти на полную закупку этой продукции именно в Белоруссии, поскольку здесь качество гарантировано».

Были также обсуждены другие вопросы экономического сотрудничества, в частности — перспективные «взаимные туристические маршруты». Заяц подчеркнул: «В выстраивании взаимоотношений должен быть паритет».

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