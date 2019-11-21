Сеул, , 13:27 — REGNUM В октябре 2019 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $15,49 млрд, что на 23,3% меньше по сравнению с сентябрем текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, экспорт ИКТ продолжает падать на протяжении 12 месяцев подряд.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 32,1%, до $7,95 млрд в связи с падением цен на полупроводниковую память, дисплеев — на 27%, до $1,92 млрд из-за вялого спроса на OLED-панели и падением цен на ЖК-телевизоры, телефонов — на 6,7%, до $1,33 млрд.

По регионам экспорт ИКТ в Китай сократился на 29,4%, во Вьетнам — на 11,7%, США — на 21,7%, в страны Европы — на 9,4%.

В октябре текущего года импорт информационно-коммуникационных технологий составил $9,35 млрд, а торговый баланс — $6,14 млрд.