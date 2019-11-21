Киев, , 13:14 — REGNUM В первой половине ноября украинские трейдеры совершили лишь 55% плановых поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с аномально теплой погодой.

Соответствующие данные обнародовала компания «Укрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 ноября.

Согласно источнику, в течение 1−14 ноября суммарно из России и Белоруссии в ОЭС Украины импортировано 179,965 млн кВт-час при плановых коммерческих поставках 326,9 млн кВт-час. В частности, из России импортировано 99,7 млн кВт-час. при плановых поставках 168 млн кВт-час, из Белоруссии — 80,2 млн кВт-час при плане 158,88 млн кВт-час.

«Укрэнерго» подчеркивает, что из-за теплой погоды в пиковые часы ночного минимума и вечернего максимума объемы потребления были меньше на 2,5 тыс. МВт по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Также в сообщении отмечается, что ограничение импорта является «элементом комплексных мероприятий диспетчерского управления для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии и операционной безопасности энергосистемы Украины».

ИА REGNUM напоминает, что 19 ноября народный депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по энергетикеАндрей Герус, который является автором поправки в законодательство, разрешающей импорт электроэнергии из России, заявил о незначительных объемах закупок.

По его информации,импорт электроэнергии из России на Украину в настоящий момент составляет 0,13% до 0,54% от общего потребления ночью и днем соответственно.