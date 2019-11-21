Могилёв, Белоруссия, , 12:59 — REGNUM Министерство экономического развития Иркутской области посетили сотрудники УФСБ и Следкома, отрабатывающие оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела по предприятию «Звезда». Предприятие связано с детьми губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Андреем Левченко и Татьяной Мордуевой, продвигает продукцию белорусского госпредприятия «Могилевлифтмаш» на местном рынке.

Внимание правоохранителей привлекло соглашение между Иркутской областью и Белоруссией, предполагающее участие «Могилевлифтмаша» в создании сборочного производства лифтов в Усолье. Компания «Могилевлифтмаш-Усолье» (Усольская ТОРЭС) производила лифты для местной компании «Звезда» из белорусских комплектующих, которые сбывались по договорам с Фондом капитального ремонта Иркутской области в Иркутске и других городах.

Правоохранителей заинтересовали схемы, по которым чиновники отдавали предпочтение более дорогим работам по установке лифтов, чем предлагали конкуренты. Речь идёт о сотнях лифтов и сотнях миллионов рублей.