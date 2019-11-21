Аруша, Танзания, , 12:44 — REGNUM Комиссия Танзании по атомной энергетике (ТАЕС) при содействии Евросоюза (ЕС) организовала семинар по разработке законодательных инициатив в сфере добычи урана. Об этом передает газета Mtanzania.

По данным журналистов издания, саммит начался во вторник, 19 ноября, и завершится сегодня, 21 ноября. Мероприятие происходит в штаб-квартире ТАЕС в Аруше. Как сообщают журналисты, основная цель семинара — обсуждение оценки доклада о законе по контролю за выдачей лицензий для разработки урана.

Генеральный директор комиссии профессор Лазарь Бусагала официально открыл конференцию от имени заместителя министра полезных ископаемых Дотто Битеко, заявив, что по итогам семинара планируется составить новый законопроект, который будет использоваться для разработки урана и учтет потенциальный вред от добычи радиоактивного минерала для граждан страны.

«Нам необходимо правовое обеспечение добычи урана, поэтому мы планируем немедленно ввести в действие новый законопроект (который будет составлен по итогам обсуждений на семинаре)», — заявил Бусагала.

Как сообщает газета, в семинаре принимают участие 29 делегатов.