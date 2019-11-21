Бишкек, , 12:35 — REGNUM Правительство Киргизии решило повысить размер гарантированного минимального дохода с 1 декабря 2019 года. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 21 ноября.

Гарантированный минимальный доход киргизстанцев будет увеличен с 900 до 1000 сомов (с 825 до 916 рублей).

В правительстве отмечают, что размер гарантированного минимального дохода последний раз повышался в 2016 году, и грядущее его изменение в большую сторону будет способствовать улучшению охвата детей из малообеспеченных семей соответствующим соцпособием.