Киев, , 12:34 — REGNUM На Украине в настоящий момент полностью подключены к отоплению лишь 15 областей из 24, при том, что на территорию страны пришли морозы, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 ноября.

Министерство развития общин и территорий уточняет, что в целом по стране 99,4% объектов жилого и 99,8% объектов социального фондов подключены к теплу.

Согласно информации ведомства, наиболее серьезные проблемы остаются во Львовской области, где к отоплению подключено всего 92,3% жилого фонда, и в Кировоградской — 91,8%. В Одесской и Херсонской областях данный показатель составляет 99,4% и 99,1% соответственно.

По прогнозу синоптиков, погода на Украине уже завтра, 22 ноября, принесет ночные заморозки до — 12С градусов, и дневное похолодание до — 3С.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в стране накоплены рекордные запасы газа и угля — «это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет».