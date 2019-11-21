Сеул, , 12:21 — REGNUM Южнокорейская промышленная компания LS Cable & System создаст совместное предприятие с египетским кабельным подрядчиком M.A.N International Contracting. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, совместное предприятие по производству линий электропередачи планируется запустить к концу 2020 года недалеко от Каира.

Известно, что посредством данного предприятия южнокорейская компания намерена увеличить поставки в Африку, Азию и на Ближний Восток.

На сегодняшний день LS Cable & System имеет промышленные предприятия в 11 странах мира, включая США, Китай, Вьетнам и Польшу.