Душанбе, , 12:15 — REGNUM За десять месяцев 2019 года таджикистанцам по всем каналам реализации было оказано платных услуг на общую сумму свыше 10,2 млрд сомони или более 1 млрд долл., что в сравнении с аналогичным показателем 2018 года больше на 2,8%.

По данным статистиков, официально зарегистрированные предприятия Таджикистана оказали платные услуги населению более чем на 5,8 млрд сомони или порядка 598,3 млн долл. При этом доля госпредприятий в общем объёме предоставляемых платных услуг составляет лишь 17,4%.

Как отмечает «Авеста», по итогам трех кварталов 2019 года населению страны было оказано платных услуг на общую сумму 9,2 млрд сомони или более 951,7 млн долл.

Отмечается, что объём оказанных платных услуг на душу населения в Душанбе в пять раз выше, чем в среднем по стране.