Душанбе, , 12:14 — REGNUM Общий объём производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в Таджикистане за январь-октябрь 2019 года составил около 23 млрд сомони или более 2,3 млрд долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8,5% больше в сопоставимых ценах.

По информации агентства по статистике при президенте страны, в сфере растениеводства производственный рост составил 9%, в области животноводства — 7,2%.

За десять месяцев 2019 года во всех категориях сельского хозяйства произведено свыше 1 млн 300 тыс. тонн зерновых, 905,7 тыс. тонн картофеля, а также 349 тыс. тонн хлопка-сырца и другой сельхозпродукции.

По данным госстатистики, за январь-сентябрь 2019 года объём производства продукции сельского хозяйства составил 18,9 млрд сомони или более 1,9 млрд долл.

Однако, если сравнивать не в ценах, а реальных объёмах, то налицо падение — одних только зерновых в 2018 году уже за девять месяцев было произведено 1,9 млн тонн.

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