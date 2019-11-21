Москва, , 12:07 — REGNUM В Госдуме уверены, что очередные угрозы санкций со стороны США против «Северного потока-2» не остановят реализацию проекта, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

«Европейские партнеры уже четко дали понять Вашингтону, что энергетическая безопасность Европы — дело стран Европы, а не США. Заявления о якобы возникающей зависимости стран Европы от российских энергоносителей ни что иное, как попытка продавить на европейский рынок дорогой американский сланцевый газ. США, как всегда, пытаются решать свои проблемы за счет интересов других стран», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий полагает, что усиленные попытки США сорвать реализацию российско-европейского энергетического проекта подрывают отношения США с их ведущими партнерами в Европе, включая Германию, которая демонстрирует самостоятельность и продолжает следовать собственным национальным интересам.

«Европа явно не намерена отказываться от выгодного российского энергоресурса под давлением заокеанских политиканов», — указал он.

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

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