Тегеран, , 12:18 — REGNUM 20 ноября Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан заявил, что Иран использует российский кредит в 5 млрд. долларов для создания двух крупных проектов на территории страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что деньги будут использованы для строительства электростанции Сирик на побережье Персидского залива и крупной железнодорожной магистрали, которая свяжет город Инчборон на северо-востоке Ирана с Гармсиром, расположенным юго-востоку от Тегерана.

Реза Ардаканиан отправится в Москву, чтобы получить кредит в 5 млрд. долларов. Россия согласилась предоставить Ирану средства в октябре 2015 года в ходе визита Александра Новака в Тегеран.