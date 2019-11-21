Киев, , 11:53 — REGNUM Сравнительное небольшое увеличение тарифа на газ для населения Украины в ноябре моментально «съест» полугодичную экономию расходов на топливо, заявляет украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт 21 ноября проанализировал ситуацию с динамикой цен на газ для населения, чтобы понять, насколько правомерны «победные реляции нынешней власти о снижении тарифов на 30% с мая по октябрь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалист подсчитал, что с мая по октябрь нынешнего года природный газ для населения подешевел на 2,3 грн за кубометр и среднестатистическая украинская семья сэкономила за эти полгода от 110 до 230 грн (от $4 до $9). При этом в ноябре тариф на газ для населения увеличился «всего» на 80 коп. за кубометр, но это приведет к увеличению расходов одной семьи на 180 грн только за один месяц.

«Так получается потому что в отопительный сезон потребление газа населением увеличивается в 9 раз — с 25,5 кубометров в месяц до 226. Соответственно, среднемесячный счет за газ в неотопительный сезон составляет порядка 180 грн за месяц, а в отопительный — 1600 грн», — подчеркивает Скаршевский.

Он прогнозирует, что декабрьский счет на жилищно-коммунальные услуги на Украине увеличится еще минимум на 270−300 грн, итоговый составит в среднем порядка 1800−1850 грн — «а впереди еще январь, февраль, март и пол-апреля отопительного сезона».

Также он напоминает, что снижение цен на газ вообще зависело не от правительства Украины, а от резкого снижения цен на европейский газ, к которому с мая и привязаны тарифы для населения страны.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины совместно с госкомпанией «Нафтогаз Украины» разрабатывает некий механизм, в рамках которого гражданам предложат определенную «страховую» цену на газ.