Киев, , 11:41 — REGNUM Предложение России о том, чтобы Украина покупала 15 млрд. кубометров газа напрямую рационально для украинского потребителя, но оно лишь «подольет масла в огонь».

Такое мнение выразил сегодня, 21 ноября, украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Специалист считает, что в случае принятия такого предложения украинский потребитель мог быть получить цену на газ как минимум на 15% ниже той, что есть по «реверсу». Но интересы населения здесь не главное.

«Во-первых, Киеву не нужно столько газа… тем более, что только ленивый здесь не болтает об увеличении собственной добычи и снижении потребления в коммунальном и бытовом секторах. Во-вторых, такое объем на корню уничтожит трейдерский бизнес, в т.ч. и «Нафтогаза», по поставкам реверсного газа», — отмечает Марунич.

Теоретически стороны могли бы договориться, что Украина перепродаст излишки газа, но этот вариант вряд ли устроит Газпром.

«В Газпроме спят и видят, чтобы киевские хлопцы барыжили русским ресурсом на рынках, создавая конкуренцию самому «Газпрому»», — иронизирует политолог.

Резюмируя, эксперт отмечает, что данное предложение лишь вызовет очередную волну «защиты национальных интересов» в Киева и задается вопросом, понимали ли это в Москве, озвучивая свою инициативу.

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия предлагает Украине закупать порядка 15 млрд кубометров газа в год по прямому контракту. По его словам, такие объёмы обсуждались в рамках последних трёхсторонних консультаций.

До этого в «Нафтогазе Украины» заявляли, что после внедрения на Украине европейского энергетического законодательства (ожидается к концу текущего года) Газпром сможет без каких-либо препятствий выйти на украинский рынок.