Тегеран, , 11:53 — REGNUM 20 ноября Генеральный консул Казахстана в иранском Бендер-Аббасе Даулеталы Ниссан в ходе встречи с заместителем Председателя торгово-промышленной палаты Ахваза Солтаном Хоссейн-Амином призвал инвестировать в проекты на юге Ирана, отметив, что Исламская республика обладает огромным инвестиционным потенциалом. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Даулеталы Ниссан назвал нефтегазовую отрасль, металлургию и сельское хозяйство наиболее перспективными отраслями иранской экономики. Он призвал инвесторов обратить внимание на проекты в южной части Ирана, в частности, на месторождение «Южный Парс», которое сможет многократно окупить капиталовложения. Помимо южных провинций Ирана, казахстанский чиновник отметил особый экономический потенциал провинции Хузестан, которая является центром нефтедобычи ИРИ.

Солтан Хоссейн-Амин отметил, что провинция Хузестан экспортирует финики высшего качества в другие страны мира. Он также призвал инвесторов вкладывать в электроэнергетику, а также предприятия вторичной переработки сырья Ахваза.