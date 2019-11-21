Приштина, , 11:52 — REGNUM За 10 месяцев 2019 года в Косово было выявлено свыше ста финансовых пирамид и организаций, занимающихся финансовым мошенничеством.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, только в марте этого года в рамках разовой акции было выявлено и закрыто шесть таких организаций. В Косово создание подобных организаций карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет.

При этом в 2018 году в России было выявлено 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды.

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