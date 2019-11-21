Тегеран, , 11:45 — REGNUM 20 октября иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщило, что объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном вырос на 30% за 10 месяцев текущего года.

Согласно источнику, товарооборот двух стран с января по октябрь 2019 года составил 422,6 млн. долларов. Данный показатель свидетельствует о росте двусторонней торговли на 99,2 млн. долларов (30,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При по итогам прошлого 2018 года торговля двух стран превысила 500 млн. долларов.

В отчете отмечается, что экспорт Азербайджана в Иран в 2019 году составил всего 30 млн. долларов, несмотря на то, что в республике работает 1371 иранская фирма.