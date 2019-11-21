Скопье, , 11:46 — REGNUM 20 ноября македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) опубликовала сообщение для СМИ, в котором обвинила премьер-министра страны Зорана Заева и министра финансов Нину Ангеловску в совершении необоснованных государственных займов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ВМРО-ДПМНЕ заявляют, что вместо заявленных в начале года 67 миллионов евро (примерно 4,7 миллиарда рублей), министерство финансов взяло долг на сумму 82 миллиона евро (примерно 5,8 миллиарда рублей), что на 15 миллионов (примерно 1 миллиард 60 миллионов рублей) больше.

«На что будут потрачены эти 15 миллионов евро непонятно, как непонятно и куда пойдут другие средства из кредита. Несмотря на то, что уровень государственного долга растет каждый день, страна не сдвигается с мертвой точки. Нет ни инвестиций, ни проектов», — говорится в сообщении ВМРО.

По мнению оппозиции, быстрое наращивание долга связано с возросшим в преддверии выборов 12 апреля уровнем коррупции — партия власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) пытается таким образом обеспечить себе победу.

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