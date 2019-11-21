Душанбе, , 11:06 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года объём товарооборота розничной и оптовой торговли в Таджикистане вырос на 9,6% в сопоставимых ценах в сравнении с показателем за аналогичный период времени 2018 года и составил 25,4 млрд сомони или порядка 2,6 млрд долл.

По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, на продовольственных, вещевых и смешанных рынках страны продано товаров на общую сумму свыше 8,4 млрд сомони или 866,5 млн долл.

Сумма от реализации нефтепродуктов и газа составила более 3,8 млрд сомони (392 млн долл.), животных — 1,9 млрд сомони (196 млн долл.), грузовых и легковых автомобилей — 505,5 млн сомони (52,1 млн долл.).

Непродовольственных товаров продано на сумму более 10,6 млрд сомони (около 1,1 млрд долл.), продовольственных — 9,9 млрд сомони (более 1 млрд долл.), что в процентном соотношении 51,7% и 48,1% соответственно.

В общем объёме реализации продовольственной продукции наибольший удельный вес приходится на мясо и колбасные изделия — 15,4%, затем мука и хлеб — 11,8%, далее следует сахар и кондитерские изделия — 6,8%, овощи и растительное масло 6,1% и 5,1% соответственно. В группе непродовольственных товаров — нефтепродукты, ткани, автомобили и запчасти к ним, а также стройматериалы, обувь и электротовары.

В статагентстве отметили, что объём розничного товарооборота за десять месяцев 2019 года на одного таджикистанца составил в среднем 2 тыс. 231 сомони или около 230 долл.