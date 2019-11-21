Пекин, , 10:50 — REGNUM Бюджетный доход Китая вырос на 3,8% в годовом исчислении за первые десять месяцев 2019 года, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Доход бюджета Китая за указанный период составил 16,77 трлн юаней (около $2,39 трлн). Центральное правительство собрало около 8,07 трлн юаней за указанный период, что на 4,4% больше в годовом исчислении. Местные власти собрали в бюджет на 3,3% больше — около 8,7 трлн юаней, если верить официальным данным Министерства финансов КНР.

Бюджетные расходы Китая увеличились ан 8,7% в годовом исчислении на 19,06 трлн юаней в период с января по октябрь 2019 года, отметили в министерстве.