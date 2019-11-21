Абуджа, , 15:10 — REGNUM Прошло три месяца с тех пор, как Нигерия решила закрыть свои границы в рамках борьбы с незаконной торговлей и деятельностью преступных группировок. Ситуация негативно сказалась на состоянии экономик соседних стран, в частности Бенина и Нигера.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в течение нескольких недель между странами на регулярной основе ведутся дипломатические переговоры, чтобы положить конец закрытию границ, которое стало причиной серьезного экономического упадка стран, граничащих с Нигерией.

На прошлой неделе министр финансов Нигерии заявил, что вследствие данной меры доходы правительства упали почти на 70 млн долларов США.

Президент Нигерии уже неоднократно проводил переговоры с представителями из Бенина и Нигера, однако решения об отмене закрытия границ принято так и не было.