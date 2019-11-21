Пекин, , 10:16 — REGNUM Сектор гражданской авиации Китая отчитался об устойчивом росте и улучшении стандартов безопасности за первые 10 месяцев 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Общий транспортный оборот в этой сфере составил 107,75 млрд тонна-километров за указанный период с января по октябрь, что на 7,5% больше в годовом исчислении, сообщили в Администрации гражданской авиации КНР. В частности, 554 млн пассажирских поездок было совершено за указанный период, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Грузооборот вырос на 1% в годовом исчислении, достигнув 6,11 млн тонн за первые десять месяцев. Только в октябре этот показатель вырос на 5,3% в годовом исчислении до отметки 665 тыс. тонн грузов, что, в свою очередь ан 1,2 процентных пункта больше, чем в сентябре.

Количество перелетов увеличилось на 3,94% в годовом исчислении до 509 036 за прошедший октябрь и составило 16 421 в день. Точность рейсов достигла 87,2% в октябре, что на 0,94 процентных пункта больше в годовом исчислении.

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