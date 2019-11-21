Москва, 21 ноября 2019, 09:54 — REGNUM Политическое графоманство вокруг «Северного потока-2» уже привычное явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление американского сенатора о мерах по задержанию запуска «Северного потока-2».
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен более, чем на год, если Вашингтон введет санкции в отношении компаний, участвующих в его строительстве.
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