Москва, , 09:54 — REGNUM Политическое графоманство вокруг «Северного потока-2» уже привычное явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление американского сенатора о мерах по задержанию запуска «Северного потока-2».

«Теперь к людям, тешащими себя мечтой об остановке проекта присоединился и сенатор-республиканец Тед Круз.

Он даже не потрудился узнать о каких компаниях идет речь, а это крупнейшие энергетические компании Европы.

Круз даже не берет во внимание связь их с американскими проектами и компаниями, что означает общие экономические интересы.

Сенатор просто хочет чтобы ЕС покупала СПГ из США и ему нравится нападать на Россию», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен более, чем на год, если Вашингтон введет санкции в отношении компаний, участвующих в его строительстве.

Читайте также: Американский сенатор рассказал о влиянии санкций на «Северный поток — 2»