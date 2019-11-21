Пхеньян, , 09:48 — REGNUM В 2019 году товарооборот между Россией и Северной Кореей увеличился в два раза. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей Таможенной службы РФ.

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь 2019 года товарооборот между странами составил около 45 млрд вон (~$38,41 млн), что на 122% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что импорт товаров из России в Северную Корею, в частности, медикаментов, оборудования, животных и зерна, увеличился на 130%, до 36,55 млн, а экспорт товаров — на 24%, до $1,85 млн.

Как отмечают специалисты из южнокорейского Университета Донг-А, КНДР расширяет пути импорта из-за усиления санкций.