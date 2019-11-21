Владивосток, , 09:56 — REGNUM Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АНО АПИ) и немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» планируют запустить в 2020 году «Дальневосточный экспресс» от Иркутска во Владивосток и обратно. В АНО АПИ уверены, что это будет способствовать привлечению российских и зарубежных инвестиций, развитию туристической инфраструктуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в АНО АПИ уточняют, что «Дальневосточный экспресс» — это продукт, рассчитанный на японских туристов.

«Это продукт, рассчитанный на японских туристов. Мы уже провели переговоры с крупными туристическими компаниями Японии. В настоящее время прорабатывается с ОАО РЖД график следования поезда, программы с учетом пожелания японских гостей. Маршрут «Дальневосточного экспресса» будет проходить от Иркутска через Улан-Удэ, Хабаровск, до Владивостока. Численность первой группы туристов составит 50−60 человек. Считаем, что этот продукт будет перспективным. Спрос есть», — сообщил исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш.

В АНО АПИ подчеркнули, что намерены развивать с немецким партнёром люксовый сегмент железнодорожного, морского и речного туризма. Немецкая сторона сообщила также, что готова вкладывать деньги в строительство инфраструктурных объектов и железнодорожных туристических вагонов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, уже на старте безвизовых обменов между российскими Курилами и Японией общественность обратила внимание на то, что у курильчан в данных обменах значительно меньше прав. Например, японские туристы имеют право приехать на Курилы и как обычные туристы, и в рамках межгосударственных обменов. Тогда как курильчане могут посетить Японию только в рамках безвизового обмена и всего один раз. Туристических виз Япония курильчанам не даёт, так как считает Курилы своей территорией.