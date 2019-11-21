Ташкент, , 09:35 — REGNUM В Ташкенте 20 ноября прошел 15-й раунд узбекско-германских политических консультаций, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Во время встречи были также обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня.

В беседе подтвержден взаимный интерес в дальнейшем развитии многоплановых и обоюдовыгодных связей путем совместной реализации новых инициатив и проектов.

«Прежде всего речь шла о таких сферах сотрудничества, как торгово-экономические, туристические, межпарламентские и культурно-гуманитарные», сообщает МИД.

Ведомство отмечает, что стороны дали высокую оценку позитивной динамике, которую демонстрирует взаимный товарооборот, который по итогам 2018 года достиг 772 миллиона долларов, а в январе-сентябре текущего года составил 744 миллиона долларов.

«В ходе встречи также предметно обсуждены перспективы расширения культурно-гуманитарных отношений и научно-образовательных обменов, в том числе в области подготовки кадров, организации совместных учебных семинаров, открытия филиалов и магистерских программ, а также издания учебно-методических материалов», сообщает МИД