Пекин, , 09:31 — REGNUM Общие потери мирового ВВП за 2019, согласно прогнозам, составят $700 млрд, а рост мировой экономики будет самым низким за последние десять лет. С таким заявлением 21 ноября выступила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам четвертого круглого стола в формате «один плюс шесть» в Пекине.

«Рост мировой экономики в 2019 году, как мы ожидаем, составит лишь 3% — это минимальная динамика за последнее десятилетие», — сказала глава МВФ.

Она отметила, что рост глобального ВВП тормозили «торговые противоречия» в мире. Из-за этого, по оценкам экспертов МВФ, мировая экономика недосчиталась $700 млрд или 0,8% от ВВП.

Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября в Китае оценили потери от торговой войны с США. За 10 месяцев 2019 года товарооборот между странами снизился, по сравнению с прошлым годом, почти на 15% и составил $447,83 млрд.