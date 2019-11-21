Ташкент, , 09:15 — REGNUM Инициирование вопросов по пересмотру результатов приватизации в Узбекистане является нарушением неприкосновенности частной собственности. Об этом говорится в постановлении президента республики о мерах по дальнейшему улучшению бизнес-среды, сообщает издание Kun.uz.

В документе отмечается, что такие дела не должны приниматься к рассмотрению государственными органами. Глава государства поручил генеральной прокуратуре усилить надзор за неукоснительным соблюдением законодательства о защите частной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября министерство юстиции Узбекистана запустило акцию по защите предпринимателей от вовлечения в спонсорскую деятельность в республике.

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