Сеул, , 09:22 — REGNUM Южнокорейский производитель Samsung SDI заключил крупный контракт с немецким концерном BMW на поставку аккумуляторным батарей для электрических автомобилей. Сумма сделки составляет 3,2 млрд долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно условиям, Samsung SDI будет снабжать BMW аккумуляторами на протяжении 10 лет — с 2021 по 2031 годы. Таким образом, компания станет главным поставщиком немецкого концерна в сфере аккумуляторных батарей — именно они будут устанавливаться на большинство новых автомобилей BMW с электрическим и гибридным двигателем.

По данным аналитического портала SNE Research за первое полугодие 2019 года, Samsung SDI занимает пятое место в мире в данном сегменте. Его крупнейшими клиентами являются также Volkswagen и Jaguar Land Rover.