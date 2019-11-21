Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Корпорация Apple может быть освобождена от таможенных пошлин на ввоз китайских товаров в США. Об этом заявил после посещения предприятия компании в штате Техас американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп побывал на предприятии по сборке компьютеров в Остине, там же присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук. Отвечая на вопрос об освобождении компании т пошлин, президент отметил, что такая возможность рассматривается.

«Мы должны относиться к Apple примерно так же, как к Samsung», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава США призвал Apple перенести свое производство из Китая на американскую территорию.

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