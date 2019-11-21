Тегеран, , 08:48 — REGNUM Денежный кредит намерена получить у России Исламская Республика Иран. Об этом заявил иранский министр энергетики Реза Ардаканиян, передает агентство Tasnim.

Министр 21 ноября прибудет в Москву, чтобы провести переговоры о кредите. Речь пойдет о займе в размере $5 млрд.

О планах по получению кредита Ардаканиян заявил на фоне массовых протестов в Иране, связанных с трехкратным повышением цены на бензин. Правительство страны ранее приняло решение о денежной поддержке слоев населения, наиболее пострадавших от повышения цен на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил, что беспорядки в стране прекращены.

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