Якутск, , 08:47 — REGNUM По мнению автора еженедельной газеты Великобритании The Times, президент РФ Владимир Путин сделал великий прорыв, когда одобрил строительство моста в вечной мерзлоте — в Якутии через реку Лена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Президент Путин утвердил мост стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, обеспечивающий маршрут через одну из великих российских рек, которая представляет собой грозный барьер между Востоком и Западом страны.

Эта почти двухмильная структура будет полностью построена на вечной мерзлоте через реку Лену, примерно в 5000 милях к востоку от Москвы, связывая богатый алмазами регион Якутии в Сибири с национальной системой автомагистралей.

В настоящее время автомобилисты вынуждены летом пользоваться паромом, зимой ездить через замерзшую реку, а ранней весной рисковать жизнями, пытаясь пересечь эту реку, когда лед начинает таять.

Температура колеблется от +35 градусов до — 50 градусов по Цельсию, поэтому строительство такого моста представляет собой серьёзный вызов для инженеров», — пишет The Times в статье под заголовком «Владимир Путин строит мост стоимостью £1 млрд в сибирскую алмазную страну».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин одобрил проект строительства моста в Якутии и дал поручение правительству подготовить все предложения по этому вопросу. В республику эту новость встретили как настоящий праздник. Жители собрались в спортивном центре, где станцевали в честь решения Путина древний танец Осуохай.

«Сбылась вековая мечта!», — говорили якутяне.